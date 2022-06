Crocemosso, vecchie scuole elementari devastate dai vandali: vetri infranti e locali a soqquadro

Vecchie scuole elementari di Crocemosso nel mirino dei vandali. Gli autori del grave danneggiamento si sono introdotti nell'edificio, chiuso da alcuni anni, dopo aver forzato le imposte ed una volta all’interno hanno messo a soqquadro tutti i locali. Ad accorgersene e ad avvisare i Carabinieri della Stazione di Valle Mosso sono stati alcuni dipendenti del comune di Valdilana impegnati in attività manutentive.

Data l’estensione dell’edificio, per i militari è stato necessario fare un articolato sopralluogo integrato dai dovuti rilievi tecnici per raccogliere i primi importanti elementi utili all’individuazione degli autori della grave bravata. Anche se non è stata ancora fatta una stima accurata, i danni causati appaiono rilevanti: infissi divelti, vetri infranti, mobili e suppellettili danneggiati, muri imbrattati e ambienti devastati.

Dal Comando dell’Arma i Carabinieri fanno sapere che stanno valutando tutte le ipotesi e che stanno analizzando il materiale d’indagine sin qui disponibile, per poi trasmettere un dettagliato resoconto alla Procura della Repubblica di Biella. Non è la prima volta che simili accadimenti avvengono in quel plesso scolastico (leggi qui).