Con una scusa si fanno consegnare denaro e gioielli, due anziane biellesi nella rete dei truffatori

Si presentano alla porta e, con una scusa, sono riusciti a farsi consegnare denaro e gioielli. Vittime delle truffe due anziane, residenti a Castelletto Cervo e Occhieppo Inferiore. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso i dovuti accertamenti dei Carabinieri, così come le indagini per risalire all'identità dei malfattori.