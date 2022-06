Biella, auto si ribalta in via Torino: ferita una donna e traffico deviato FOTO e VIDEO

Biella, auto si ribalta in via Torino: traffico deviato (foto di M . Baù e altri)

Via Torino chiusa al traffico per un tratto a causa di un rocambolesco incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 1° giugno. Stando alle prime informazioni raccolte, si è ribaltata per cause da accertare un'auto. Al volante una donna, subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia.