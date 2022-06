Luoghi del Cuore FAI 2022: la Delegazione di Biella sostiene la candidatura della Burcina, FOTO

Il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, lancia l’undicesima edizione de “I Luoghi del Cuore” e chiama gli italiani a partecipare ancora una volta al più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, che dal 2003 ha raccolto 9,6 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.500 comuni: luoghi cari, da salvare dall’abbandono, dal degrado o dall’oblio, perché siano recuperati e valorizzati, conosciuti e frequentati.

Fino al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile a votarli, perché quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal FAI grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo per un progetto di restauro e valorizzazione.

La Delegazione FAI di Biella, nel suo progetto di valorizzazione e promozione delle bellezze del territorio locale, ha scelto di sostenere in questa edizione de I Luoghi del Cuore la candidatura del Parco della Burcina; un giardino storico, amatissimo dai Biellesi e tra i luoghi del territorio più apprezzati anche fuori provincia; un luogo dal valore storico e naturalistico straordinario, un patrimonio capace di creare interesse nazionale, la cui conservazione e valorizzazione deve essere prioritaria per la comunità locale.

Il FAI riconosce l’importanza dell’ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future, e la Delegazione di Biella, nel solco della visione nazionale, invitando tutti i Biellesi a votare il Parco della Burcina, ne riconosce il valore fondamentale per la qualità ambientale del territorio e anche quale volano di uno sviluppo turistico sostenibile. Con i voti ottenuti sarà possibile concorrere ai premi da 50, 40 e 30 mila euro, assegnati rispettivamente ai primi 3 luoghi classificati che avranno presentato un progetto di valorizzazione; dopo la pubblicazione dei risultati, FAI e Intesa San Paolo lanceranno inoltre il consueto bando per la selezione dei progetti di intervento in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi che avranno ottenuto almeno 2.500 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di sostegno sulla base di specifici progetti d’azione.

Per il Parco della Burcina potrebbe essere l’occasione di ottenere un prezioso sostegno non solo per le fondamentali attività di manutenzione, ma anche per investimenti volti al miglioramento del patrimonio botanico e delle infrastrutture e alla promozione delle attività scientifiche, didattiche e ludiche curate dal Centro di documentazione e valorizzazione dei giardini storici del Biellese, con sede all’interno del parco stesso.

“Credo che il Parco della Burcina sia davvero un Luogo del Cuore per tutti noi biellesi – commenta il Capo Delegazione Davide Furfaro. Lo ricordo nella mia infanzia, quando mio papà mi portava per le prime scarpinate, preludio di quelle che avremmo compiuto successivamente sulle nostre montagne. Lo ricordo legato alla scuola e alle visite con le maestre, legato alla giovinezza con i compagni di classe e allo sport attraverso le prime corse. Lo ricordo in tutte le stagioni: in primavera con i suoi profumi e i suoi colori, in autunno con il foliage, in inverno sotto la neve e nelle rigogliose estati, rifugio alla ricerca di un poco di frescura. La nostra Burcina non è solo importante per la sua storia, per la sua natura, per le specie che ospita e la biodiversità, ma è un prezioso scrigno che contiene immagini e ricordi che tutti noi abbiamo nel cuore. Sentiamo quindi il desiderio e la necessità di votarlo e di chiedere a tutti i biellesi di fare altrettanto, portandolo quanto più in alto possibile nella classifica de I Luoghi del Cuore, ambendo a un riconoscimento concreto per la sua valorizzazione. Sono piccoli passi e percorsi lunghi, ma sono iniziative che come FAI ci consentono di prenderci cura del nostro territorio”.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO

Fino al 15 dicembre 2022: sul sito www.iluoghidelcuore.it selezionando “Burcina” in tutti i siti in cui la Delegazione FAI Biella sarà presente con i propri banchetti con il modulo cartaceo di raccolta voti dedicato, che ciascun cittadino può scaricare dal sito www.iluoghidelcuore.it facendosi promotore della candidatura della Burcina