Dopo un lavoro di ammodernamento e di restyling è online, da oggi, il nuovo sito della Domus Laetitiae, www.domuslaetitiae.com.

Potete trovare molte utili informazioni: i Servizi, le News con le iniziative future, la Bottega dei Mestieri con i suoi prodotti, la Biblioteca Specialistica. Inoltre è possibile inviare un Curriculum vitae o diventare Volontari oppure Sostenitori, sia come privati che come azienda, collaborando e aiutandoci a realizzare progetti per le persone di cui ci prendiamo cura