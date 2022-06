Un sorriso da Vip a Biella in 60 minuti da Fm Dental

Ci sono lo sbiancamento dentale “illuminante”, il “professionale” e “domiciliare”. Sono i tre tipi di sbiancamento che propone lo Studio Medico Dentistico Fm Dental a Biella per un sorriso più sano e più smagliante.

Il percorso comprende una prima visita in cui viene seguita una valutazione del cavo orale, l'igiene dentale con tutte le strumentazioni di ultima generazione, quindi lo sbiancamento.

In questo caso, come già annunciato si più scegliere il dentale “illuminante”, perfetto in termini di risparmio di tempo per il paziente in quanto viene applicato subito post igiene e ha un effetto di 10 minuti.

Nel caso del “professionale”, l'analisi è invece più approfondita in quanto un primo appuntamento prevede la sola igiene orale professionale della bocca secondo il protocollo GBT, e solo in un secondo momento si procede allo sbiancamento. In questo caso il risultato è migliore anche in termini di durata nel tempo.

Completamente diverso il discorso in caso di sbiancamento dentale “domiciliare”, dove al paziente vengono calendarizzati più appuntamenti: un primo in cui i professionisti in Studio si occupano della sola igiene dentale, un secondo in cui attraverso foto e presa impronte delle arcate si studia in che modo intervenire, quindi il paziente deve ritirare le mascherine di contenzione munite di serbatoio e consegna kit siringhe sbiancanti. Dopo 3 mesi, viene fissato un secondo appuntamento di igiene orale professionale e vengono fatte le foto per vedere i risultati del procedimento. Nell’arco degli anni se si vuole rifare quest'ultimo trattamento sarà solamente necessario ricomprare in studio le siringhe sbiancanti, previa buona cura e conservazione delle mascherine.