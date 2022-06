Liberi e leggeri, a Candelo continuano le iniziative senza età per aiutarci a vivere senza pensieri"

L’amministrazione comunale di Candelo ha avviato il progetto “Liberi e Leggeri” che prevede una serie di iniziative e azioni di prevenzione per condurre una vita serena, autonoma e ritrovare e mantenere un buon equilibrio psicofisico.

Il progetto è realizzato in collaborazione con diverse Associazioni del territorio come Anziano è Bello, Primavera, Alice e l'Associazione AIMA. Quest'ultima si occupa di fornire supporto e assistenza ai familiari e alle persone con Alzheimer e negli ultimi anni, con la nascita del Centro Mente Locale, ha incrementato le sue attività proponendo strategie di prevenzione per evitare o ritardare il decadimento cognitivo.

Spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo: “Il terzo appuntamento prevede il controllo della memoria, attraverso uno screening di osservazione che consiste in un colloquio di circa 30 minuti con un professionista dell'associazione. L'iniziativa è gratuita e libera, si effettuerà presso il Centro Anziani in Via Matteotti a Candelo previo appuntamento."

L’appuntamento può essere fissato telefonando alla segreteria di Mente Locale 015.401767 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 nelle seguenti giornate: 1-6-8-9-15-16 giugno.