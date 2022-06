Vigliano, deliberate le nuove aliquote IMU per l'anno 2022

Il Consiglio Comunale di Vigliano Biellese ha deliberato le nuove aliquote IMU anno 2022. Rispetto all’IMU del 2021, sono state modificate unicamente le aliquote per gli immobili censiti in categoria D. Nel dettaglio, gli immobili in cat. D (esclusi D8 e D5) sono passati dal 9‰ dal 9,60‰; quelli censiti in cat. D8 dal 10‰ al 10,6‰. Per tutti le informazioni e calcolare online gratuitamente l'IMU e stampare il mod. F24, clicca qui.