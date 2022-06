Luca Mercalli a Candelo in Fiore tra cambiamento climatico e montagna come strategia di riabitazione VIDEO

Luca Mercalli, meteorologo e climatologo, è stato ospite lunedì sera, 30 maggio, al Cinema Verdi in occasione dell’evento “Candelo in Fiore” di quest’anno.

Tante sono le conferenze che ha tenuto in questi ultimi 25 anni, dedicando il suo tempo e la sua conoscenza per spiegare agli ospiti - in maniera chiara e semplice - com’è cambiata la condizione climatica negli anni e cosa è necessario mettere in pratica per poter attenuare l’attuale situazione di emergenza.

Mercalli ha scritto il libro “Salire in Montagna”, presentato durante la serata, che rappresenta il manifesto della migrazione verticale dalle riviere che scompaiono per l’innalzamento dei mari e dalle città sempre più calde, ai borghi alpini e appenninici semi abbandonati. Una scelta ordinata e sostenibile che ha fatto scoprire al climatologo, attraverso un’esperienza in prima persona, come la montagna sia un metodo efficace di adattamento ai cambiamenti climatici, dando inoltre una nuova prospettiva al territorio in cui viviamo.