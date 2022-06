Bimbi Ucraini a scuola: dalla Regione 150 mila euro

Sostenere e facilitare l’inserimento scolastico di bambini e ragazzi ucraini che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra: questa la finalità del bando promosso dall’Assessore all'istruzione per il finanziamento di percorsi di inclusione nelle scuole piemontesi, attraverso una serie di attività educative e formative specifiche, con il coinvolgimento di esperti linguistici che siano di supporto agli insegnanti.

In relazione all’ emergenza umanitaria, l’assessorato regionale ha deciso di destinare 150 mila euro per garantire il sostegno e l’accompagnamento necessario per accogliere bambini e ragazzi ucraini di età scolare, invitando Scuole e CPIA a presentare proposte progettuali per le attività formative e ricreative estive previste dal programma ministeriale “Scuola d’Estate 2022” e/o per l’avvio del prossimo anno scolastico 2022/23.

E’ possibile presentare le proposte dal 31 maggio al 17 giugno 2022, attraverso apposita piattaforma informatica. Sulla base del contesto socio-linguistico, gli istituti scolastici possono coinvolgere nella progettazione delle attività mediatori linguistici o interculturali, studenti universitari, docenti specializzati o altre figure professionali specializzate che utilizzino l’ucraino come madrelingua oppure comunichino attraverso una lingua veicolare (inglese o altra lingua).

Il testo del bando e tutte le informazioni utili, sono pubblicate nella sezione Bandi del sito regionale.