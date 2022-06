Amministrative e referendum: tanti seggi ancora nelle scuole. Verrone tra quelli che hanno cambiato

2 milioni di euro: è quanto aveva stanziato il Governo in base al decreto-legge 22 marzo 2021, convertito in legge il 21 maggio 2021, per realizzare sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali. Obiettivo: evitare la sospensione delle attività didattiche, in occasione delle elezioni. Tanti comuni però non hanno colto l'invito. Tra quelli che invece hanno individuato sedi alternative c'è Verrone, dove per la prima volta per il referendum si voterà in Comune e non più alla scuola primaria.

La comunicazione del Comune è chiara:

"Su richiesta del Ministero dell’Interno la sede del seggio elettorale è stata spostata. Da quest’anno per votare bisogna recarsi in Comune e non più alla scuola primaria. Domenica 12/06/2022 (dalle 07:00 alle 23:00) si voterà per n. 5 Referendum popolari sulla Giustizia. Il seggio è presso la Sala Consiglio del Comune. Per motivi di sorveglianza da parte delle Forze dell’ordine, solo per quella giornata l’ingresso è da Via Castello attraverso l’arco del castello a fianco della scuola dell’infanzia. L’accesso al cortile è pedonale. E’ consentita l’entrata solo ai veicoli con elettori con problemi di deambulazione. Dalle ore 21:30 alle 23:00 l’accesso è consentito a tutti i veicoli. Da disposizioni ministeriali è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio. Da oggi gli elettori sono pregati di rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici per l'aggiornamento della tessera elettorale".