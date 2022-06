A Mongrando la 1°panchina in ricordo di Giulio Regeni, il Comune legge la lettera dei genitori FOTO

A Mongrando una panchina gialla in memoria di Giulio Regeni. La prima del Biellese per il ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, barbaramente torturato e ucciso, il cui corpo senza vita fu ritrovato il 3 febbraio dello stesso anno.

Nel prima serata di oggi, 1° giugno, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione in piazza XXV Aprile, alla presenza di cittadini, associazioni (come Arci e Amnesty International), consiglieri e membri della giunta comunale. A prendere per primo la parola il sindaco Antonio Filoni che, dopo aver ricordato la vita di Regeni e i lati oscuri della sua morte, ha dichiarato: “Siamo una piccola comunità ma fin dal 2016 abbiamo deciso di esporre sulla facciata del Municipio uno striscione chiedendo verità e giustizia per Giulio Regeni. Facciamo parte di quel popolo giallo che da anni fa da scudo ai suoi genitori: da 6 anni chiedono ancora verità e giustizia. Sia questo un luogo di ritrovo per tutti coloro che vogliono far tesoro della sua memoria. Speriamo di ritrovarci qui tra qualche tempo con la verità finalmente svelata. Sia la prima di tante panchine nel Biellese, sia da esempio per gli altri Comuni”.

L'assessore Luisa Nasso ha poi letto la lettera dei genitori inviata al comune di Mongrando, dove viene espressa la loro gratitudine all'amministrazione. E ha aggiunto: “Si faccia luce su quanto accaduto, è un dovere civile, oltre che morale”.