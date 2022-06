A "Candelo in fiore" è atteso il Governatore Cirio

La nuova edizione di "Candelo in Fiore" avrà come ospite venerdì 3 giugno il Governatore del Piemonte Alberto Cirio, atteso per le 14. A darne comunicazione è stato il suo ufficio stampa proprio in queste ore.

In occasione dell'evento "Candelo in Fiore", fino al 5 giugno, sono stati programmati incontri e dibattiti che affrontano argomenti importanti collegati alla montagna e all’ambiente, i nostri ospiti ci guideranno alla scoperta di sensazioni, emozioni e nuove strategie legate al rispetto dell’ambiente. E l'ultimo in calendario è il 5 giugno al Palazzetto dello Sport. Via C. Pavese, 8, Candelo, dove alle ore 17:00 sarà ospite lo scalatore Simone Moro.