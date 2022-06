Un lettore, in via Zara a Biella, "Senso unico o… doppio senso?"

Il sindaco e il comandante della Polizia municipale di Biella dimostrano serie difficoltà a spiegare il funzionamento dei divieti di sosta e della rimozione forzata, ma io sono buono e pongo loro una domanda di riserva. Posto che via Zara è a senso unico, come fanno a coesistere il cartello di senso unico e il segnale in senso opposto che obbliga gli automobilisti a procedere diritto o a svoltare a destra? Alla mia ignoranza sfugge il senso, magari loro sono in grado di spiegarlo.