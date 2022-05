Valdilana, al via centro estivo per i bimbi dell'infanzia

L' amministrazione comunale di Valdilana organizza il centro estivo rivolto ai minori dell'infanzia per l'estate 2022. Il centro estivo si terrà dal 4 luglio al 29 luglio dalle 7.30 alle 17.30 presso le scuole dell'infanzia Cerino in frazione Ronco e presso le scuole dell'infanzia di Valle Mosso, in via scuole n.5. È possibile effettuare l'iscrizione dal 30 maggio al 10 giugno.