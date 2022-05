Corso di francese, giornata di diplomi all'istituto comprensivo di Andorno

31 maggio: giornata di diplomi all'istituto comprensivo di Andorno. La presidentessa dell'Alliance Francaise, professoressa Claudia Casazza, e la stagista madrelingua, Axelle Remy, dell'Università di Lille hanno consegnato nelle sedi di Andorno, Pralungo e Tollegno i diplomi ai ragazzi che hanno frequentato il corso on line che aveva come finalità quella di accrescere la motivazione per lo studio del francese, ma anche sviluppare negli alunni le competenze pragmatiche, come previsto dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti sviluppando la capacità di interagire in contesti reali con un'insegnante di lingua madre, infatti gli alunni hanno partecipato con profitto a tutte le attività proposte: giochi, piccole sfide linguistiche, analisi di documenti autentici come videoclip di canzoni francofone (come Mon precieux), brevi estratti da film di animazione, discussioni su problemi attuali come ecologia e ambiente o il rapporto con il cellulare. La stagista, che ha studiato scienze del linguaggio, per poi specializzarsi in didattica del francese per stranieri, ha presentato anche attività legate alla sua città per parlare ai ragazzi della geografia del territorio invitandoli poi a fare altrettanto.