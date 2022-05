XI edizione del TOZ – Trail Oasi Zegna, 1° Memorial Luca Scaramal

Si sta avvicinando la data dell’evento organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella: il Campionato Italiano di Trail (gara podistica di corsa in montagna) intitolato al collega prematuramente scomparso Luca Scaramal.

Sulla distanza di 30 km e 1600 metri di dislivello positivo, si svolgerà domenica 12 giugno in seno all’ ”XI edizione del TOZ – Trail Oasi Zegna”. Il percorso si snoderà sugli splendidi itinerari dell’Oasi con partenza ed arrivo nell’Expo Village allestito per l’occasione presso il Centro Zegna, località Trivero, in Valdilana.

Al momento le iscrizioni prevedono partecipanti provenienti dai vari Comandi VVF del nord e centro Italia e anche da Sardegna e Puglia. La competizione avrà inizio alle ore 8.00 ed i primi arrivi saranno previsti dalle 12.00.

Nell’attesa di applaudire i concorrenti, gli accompagnatori ed i tifosi potranno intrattenersi nell’Expo Village o visitare la vicina “Conca dei Rododendri” per ammirarne la splendida fioritura. Vi aspettiamo numerosi per tifare i Vigili del Fuoco!