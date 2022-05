Segui il Cuore: a Cavaglià si impone il team Bolognesi

Un’ottantina di partecipanti hanno animato giovedì sul percorso del Gc Cavaglià la Pro-Am benefica “Segui il Cuore” organizzata dal Club Lions Golfisti Varese. La gara, giocata con formula louisiana a 5, fa parte di un circuito di eventi all’insegna della solidarietà giunto al terzo anno, che sostiene la lotta contro il cancro al seno appoggiando l’Associazione C.A.O.S..Ad imporsi nella classifica lordo è stato il team guidato dal pro Emanuele Bolognesi e composto da Cristina Accatino, Vincenzo Sità, Francesco Sità e Guido Minola con lo score di 55 (-13).

Nel netto successo della squadra di Bruno Murdaca con Stefano Castelletta, Alberto Nobili , Marco Paggetti e Massimo Medri con 49. Al 2° posto Angelo Giuliano con Flaviano Maddalena, Alberto Scarani, Andrea Patroncino e Matteo Patroncino con 50 e al 3° la squadra di casa con il pro Marco Hofer e Franco Stradiotto, Daniele Tonso, Piero Cantele ed Alessandro Cafagno sempre con 50.Sabato al Gc Cavaglià ha fatto tappa l’Audi quattro Cup Selecar (18 buche Stableford a coppie greensome) uno dei circuiti di golf top a livello mondiale. I quasi 90 partecipanti hanno potuto visionare le ultime novità Audi che facevano bella mostra di fianco al putting green.

Nel lordo i migliori sono stati Massimo Stesina/Simone Bucino con lo score di 37 punti (-1 sul par del campo). Nella classifica netta si sono imposti Giuseppe Scazzola/Eraldo Lucenti con 46 punti seguiti da Marzio Vinciguerra/Valter Parodi sempre con 46, mentre il 3° netto è andato alla super coppia Lady Monica Corallino/Elena Rossi con 45. Prima coppia possessori Audi Davide Baroni/Simona Rosazza Gianin (Gc Cavaglià) con 44. I vincitori saranno ospiti per la finale nazionale che si svolgerà al Golf Della Montecchia a Padova dove ci si giocherà l’accesso alla finale mondiale.

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la Golf Italiano Cup (18 buche 2 categorie Stableford) con in palio per i vincitori la finale nazionale all’Acaya Golf Resort.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Schellino punti 31, 1° netto Mauro Ariel Blanc 41, 2° netto Davide Baroni 40, 3° netto Giuseppe Gaeta 39. 2a categoria: 1° lordo Diego Platini 21, 1° netto Concetta Giannantonio 39, 2° netto Alberto Caneparo 38, 3° netto Sandra Ravani 38. 1° Seniores Marco Zanetti 38. 1° Ladies Cinzia Codemo 38. Il mese di giugno si aprirà con il Campionato Biellese di doppio una delle gare di cartello del Golf Club Cavaglià. L'8a edizione del Campionato, che sarà sponsorizzato dal Cappellificio Biellese 1935 si giocherà giovedì 2 giugno e i partecipanti si sfideranno in una gara a coppie sulla distanza di 18 buche con formula “four ball" 4pm.

Il primo weekend di giugno al Golf Club Cavaglià prevede due gare singole. Sabato si disputerà la PierCup (18 buche 3 categorie Stableford)Domenica si giocherà la tappa del circuito con finale nazionale Vivigolf (18 buche 2 categorie Stableford).In entrambe le gare dopo la premiazione a seguire rinfresco.Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.