MMA e Grappling, Spazioforma Biella trionfa alla prima competizione post pandemia

Lo scorso Weekend a Torino si è svolto il trofeo nazionale di MMA e Lotta Grappling. A questo evento, uno dei primi ufficiali post pandemia, hanno preso parte molti atleti della Spazioforma Biella guidati da Basilio Tazio, compresi, per la prima volta, i bambini 8-12 anni.

I bambini, che in palestra praticano Un mix di Lotta libera/greco romana e Brazilian Jiu Jitsu e Grappling hanno aperto le danze alla grande nella mattinata Torinese lottando come leoni, e portando a casa grandissimi risultati seppur erano tutti al debutto nelle competizioni. I risultati: Galosi Anna Vince la sua categoria 10-11 anni +43kg spazzando via tutti i suoi rivali e si classifica al secondo posto nella categoria -51kg, Viola Micheli si classifica al secondo posto nella categoria 10-11 anni -32kg venendo battuta in finale da quella che ad oggi è una delle atlete più esperte a livello nazionale, Angeletti Amedeo nella stessa categoria raggiunge il terzo gradino del podio.

Nella categoria -25kg Siletti Marco si classifica al secondo posto, così come Nucci Leonardo nella -28kg. Luca Orizand alla sua prima competisione nel Grappling si classifica al quarto posto nella categoria 14-15 anni -66kg.Nel pomeriggio è poi la volta degli adulti tra cui diversi al debutto. Nelle MMA Safe -66 Kg Bombieri Simone Si classifica al 1° Posto, nella stessa categoria Luchian Alexandru termina al 4to posto.

Nelle MMA Dilettantistiche a contatto pieno, fa il suo debutto Bravo Harold nella -77kg che vince con un KO nel primo incontro e per resa dell'avversario dovuta ad una sottomissione da presa di lotta, il secondo match portando a casa il primo posto in categoria.

Alla Palestra Spazioforma gli allenamenti di MMA, Brazilian Jiu Jitsu, Grappling, Lotta libera e Greco Romana, proseguiranno senza soste estive per gli adulti, mentre per i più piccoli è previsto l'esame per il passaggio di grado a fine Giugno.