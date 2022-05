L'Asd Skating Biella ricevuta in consiglio comunale a Biella

Ricevuta in consiglio comunale oggi 31 maggio l’Asd Skating Biella con il suo presidente Barbara De Pieri, che si è distinta nel territorio tra quelle con la stagione migliore.

In particolare, sono stati fatti i complimenti ad Annarita Paraggio, Lucrezia e Maria Elena Recupero che affronteranno i campionati nazionali. Annarita, nonostante qualche piccolissima sbavatura ai campionati regionali UISP ha conquistato l’oro; Lucrezia Recupero classe 2005 che, anche questa volta, come in tutte le gare disputate in questa stagione, è salita sul gradino più alto del podio e la sorella gemella Maria Elena Recupero per il terzo anno consecutivo ha ottenuto il titolo di campionessa regionale.

Particolarmente emozionata l'assessore Barbara Greggio ex tecnico federale.