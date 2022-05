La giovanissima Giulia Nicolo rappresenterà Biella al “Trofeo territoriale” di pallavolo

Domenica 19 giugno si svolgerà il “Trofeo territoriale” di pallavolo, organizzato dal Comitato territoriale. Anche il Biellese farà la sua parte e a rappresentarlo ci sarà la giovanissima Giulia Nicolo, classe 2008, che può vantare un nuovo risultato nel suo percorso.

Parte di un gruppo di 16 ragazze under 14, Giulia del G.S. Splendor di Cossato parteciperà oggi, martedì 31 maggio, alla quinta sezione di allenamento al Palacima di Alessandria e la pallavolista biellese rappresenterà il TeamVolley. Da parte del team arrivano i migliori auguri per questo percorso e un omaggio per il sacrificio e la dedizione quotidiana che Giulia non manca mai di mostrare.