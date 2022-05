Grande prova sul Garda di Leonardo De Grandi

Ottima prestazione di Leonardo De Grandi portacolori della scuderia Rally & co a Lonato sul Garda per il 6° trofeo south Garda karting in lizza nella categoria 60 mini.

Seguito dal team Amc tech, Leonardo scatta dalla 5° posizione nella prima manche arrivando 3° al traguardo mentre in gara 2 sfiora il colpaccio arrivando secondo a soli 450 millesimi dalla prima posizione. Sfortunato nella gara finale poiché tamponato da un avversario, De Grandi ha dovuto accontentarsi della 7° posizione che non rispecchia le prestazioni sfoderate in tutto il weekend di gara.