Biella Rugby, i riusltati del weekend 28-29 maggio

U17



29.05.22 Biella Rugby vs Amatori Rugby Genova 21-12 (14-0)

Marcatori. Mete: Gregori, Fusaro, Defilippi. Trasformazioni: Moretti (3).

Biella Rugby: Salussolia; Nardi, Fusaro, Castello, Defilippi; Moretti, Besso; Borno, Trocca, Gregori; Fantini, Buturca (cap.); Zavallone, Grandi, Gibello. A disposizione: Ramella Pollone, Nesterenko, Zaliznyi.

Emilio Vezzoli, coach: “L’ultima partita della stagione non poteva concludersi meglio che con una vittoria. Purtroppo, i ragazzi non hanno espresso il loro miglior rugby, ma sono comunque riusciti a spuntarla sui ragazzi genovesi che si sono dimostrati più ostici di quanto previsto. Un grande grazie a tutti i dirigenti che ci hanno seguito per tutta la stagione dimostrando grande professionalità. Ora testa alta e pensiamo alla prossima”.

U15



29.05.22 a Biella, 6° Torneo 4 Valli – Memorial Valerio Gruppo

Classifica: Rugby Paese; Gispi Prato; San Mauro; Biella Rugby; Ivrea Rugby; Gattico, Collegno, Milano Sud.

Edo Barbera, coach: “Ottima giornata impegnati nel torneo di casa. Per i ragazzi si è trattata della seconda esperienza di gioco a quindici dopo aver trascorso un anno con le regole del gioco a tredici unità. Quarto posto su otto squadre partecipanti al torneo, i ragazzi hanno messo in campo una delle migliori prestazioni della stagione. È stato bello vedere l’alto ritmo di gioco e la compattezza del gruppo. Un ottimo modo per concludere una stagione di grandi miglioramenti”.

U13



29.05.22

Adriano Moro, dirigente: “Un grippo ha vinto il Torneo della Vespa di Moncalieri e l’altro è arrivato secondo al Torneo del Galletto di Parabiago perdendo solo la finale contro i padroni di casa e dopo aver dominato il girone eliminatorio e la semifinale. Chiudiamo la stagione agonistica certi di avere un gruppo unico di ragazzi talentuosi e determinati a diventare atleti d’élite. Seppur divisi in due diversi tornei, sono riusciti a raddoppiare il podio a testimonianza che chiunque scenda in campo lo fa adattandosi velocemente all’alto livello della squadra”.

U19

28.05.22 a Cascais (Portogallo) – amichevole Rugby Cascais vs Biella Rugby.

Andrea Caputo, coach: “Trasferta di fine stagione per i nostri ragazzi che sono volati in Portogallo per giocare contro la squadra allenata da coach Callum McLean. 17 pari il risultato finale con mete di Ramella Bon, Vaglio e Mureddu. Di Caputo le trasformazioni. Bella occasione per stare insieme e divertirsi, un’esperienza da ripetere sicuramente”.