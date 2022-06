“Preghiera di Davide”, il nuovo video musicale del singolo prodotto da Ágape

La parte principale del video, che vede la presenza di Elisa Negro - come voce solista - e di tutta la band, è stata girata all’interno del noto Gesiùn di Piverone. Il Gesiùn, che in piemontese significa “chiesona”, a dispetto delle sue modeste dimensioni, è un edificio sacro che rappresenta una singolare espressione dell’architettura romanica del Canavese, risalente alla fine del secolo X, uno dei punti più suggestivi del tratto canavesano della via Francigena. Il testo sacro del brano, che è stato liberamente tratto dal Salmo 18 del libro dei salmi della Bibbia, con una musica dal sapore antico tradizionale irlandese, ma con arrangiamenti contemporanei, ben si armonizzano con quello che rimane delle antiche mura. Una parte del video è stato successivamente registrato nel paesaggio suggestivo della Baraggia di Candelo.

Elisa Negro, oltre ad essere una delle voci più significative del progetto Ágape, è anche la voce principale del conosciuto gruppo locale The Bowman. Hanno suonato poi alla batteria Riccardo Giusti, al basso Vittorio Mazzia, ai cori Elena Anzola e alle tastiere Efrem Urro, produttore del progetto Ágape. Infine, alla chitarra Mauro Mazzia che, oltre ad essere l’autore del brano, è anche l’ideatore di Ágape. Il video, che uscirà su YouTube domenica 5 giugno, è stato curato e prodotto dal giovane videomaker biellese Massimo Ghiardo.