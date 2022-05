Biella, Villa Schneider e l'adesione all’Istituto per la Storia della Resistenza in un'interrogazione del Pd

Il 31 marzo 1980 la Città di Biella è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare con Decreto del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Da tempo la Città figura tra gli Enti aderenti all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese, in Valsesia. Ad ogni inizio d’anno l’Istituto comunica agli Enti aderenti l’importo da corrispondere, solo che il Pd fa notare che la quota relativa all’anno 2020 e quella al 2021 non risultano essere state versate.

Per questo motivo il gruppo consigliare chiede al sindaco e all'assessore competente se la Città di Biella intenda continuare ad aderire all’Istituto e se esista un progetto di recupero degli spazi di Villa Schneider attualmente assegnati all’ANPI e quale rapporto si configurerà in futuro tra i due soggetti.