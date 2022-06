La cessione del quinto conviene! I vantaggi da conoscere

La cessione del quinto è una forma di prestito personale e dunque non finalizzato che non ha mai riscosso un grande successo in passato, perché i tassi d'interesse applicati erano piuttosto elevati. Le cose tuttavia sono cambiate proprio in questi ultimi anni e possiamo dire addirittura che la situazione si sia capovolta. La cessione del quinto è infatti diventata una forma di prestito alquanto interessante, perché i tassi sono scesi in modo significativo e oggi vale sicuramente la pena prenderla in considerazione. Quali sono però gli effettivi vantaggi di questa forma di prestito personale? Perchè conviene, specialmente al giorno d'oggi? Scopriamolo insieme. Cessione del quinto: cos'è e come funziona La cessione del quinto è una particolare forma di prestito personale, riservata ai dipendenti pubblici o privati e ai pensionati. I liberi professionisti, gli imprenditori e in generale tutti i lavoratori autonomi dunque non possono ottenere la cessione del quinto, per via della sua stessa natura. La particolarità di questo prestito personale infatti sta nelle modalità di pagamento delle rate, che equivalgono ad un quinto dello stipendio e vengono decurtate direttamente dalla busta paga. Per capire meglio quanto viene dedotto dallo stipendio, è possibile fare una simulazione della cessione del quinto grazie a facile.it ed ottenere una stima accurata di costi, tassi d'interesse e via dicendo. Cessione del quinto: i vantaggi Come abbiamo accennato, la cessione del quinto è una forma di prestito personale molto popolare al giorno d'oggi ed effettivamente offre diversi vantaggi dunque vale la pena prenderla in considerazione. Vediamo però nel dettaglio perché conviene. # I tassi d'interesse oggi sono convenienti Un primo vantaggio della cessione del quinto lo abbiamo già accennato ed è legato all'effettiva convenienza attuale dei tassi d'interesse che sono applicati a questa tipologia di prestito personale. Non c'è dunque da stupirsi se le richieste sono aumentate in questi ultimi mesi, soprattutto da parte dei dipendenti pubblici che effettivamente possono accedere a soluzioni ancora più vantaggiose.

# È un prestito facile da ottenere, anche senza garanzie

La cessione del quinto offre un altro innegabile vantaggio: si tratta di un prestito facile da ottenere, anche per coloro che non hanno delle grandi garanzie da offrire all'istituto di credito. D'altronde, parliamo di un finanziamento molto meno rischioso per le stesse banche, visto che la rata viene decurtata direttamente dalla busta paga o dal cedolino della pensione.

# I tempi d'erogazione sono rapidi

Generalmente, proprio per il fatto che non sono necessarie grandi verifiche da effettuare per la sua concessione, la cessione del quinto è un prestito che viene erogato in tempi piuttosto rapidi e anche questo è un dettaglio che per alcune persone può fare una bella differenza.

# Si riesce a gestire meglio il proprio patrimonio

Un ultimo aspetto che rende la cessione del quinti particolarmente interessante riguarda la sua stessa natura. Parliamo infatti di un finanziamento che consente di gestire al meglio il proprio patrimonio, perché non ci si deve preoccupare di avere sempre sul conto corrente il denaro a sufficienza per pagare le rate a fine mese.