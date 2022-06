Cessione del Quinto e rimborsi, scopriamo di cosa si tratta

Può capitare di avere necessità di un prestito e quindi di una somma di denaro, magari per poter affrontare una spesa finanziaria imprevista o anche semplicemente per poter effettuare dei lavori inderogabili per una casa. In tale situazione, diverse possono essere le scelte a disposizione di una persona o di una famiglia: dal richiedere un tradizionale prestito finanziario ad una banca o istituto fino al cosiddetto prestito con cessione del quinto. E proprio di quest’ultimo e di alcune sue problematiche parleremo.

Infatti, il prestito con cessione del quinto o anche semplicemente “Cessione del Quinto”, come vedremo meglio in seguito, rappresenta una tipologia particolare di finanziamento, ma che alcune volte si presta a problematiche relative al suo rimborso. E per risolvere tali problematiche si può fare affidamento a siti specializzati, quali ad esempio www.rimborsiamo.com , che consentono di richiedere un giusto rimborso della cessione del quinto. Andiamo quindi ad approfondire tale argomento.

La Cessione del Quinto

Questo rappresenta un particolare finanziamento che può essere richiesto da un dipendente pubblico o privato oppure anche da un semplice pensionato e che prevede la restituzione del finanziamento offerto in precedenza attraverso un prelevamento diretto dallo stipendio del dipendente oppure dalla pensione del richiedente. Tale finanziamento non si differenzia di molto da altre tipologie di prestiti personali a rate costanti e con tasso fisso, che possono essere richiesti ad istituti finanziari.

Un primo elemento distintivo della “cessione del quinto” è che la restituzione delle rate non spetta al titolare dello stipendio o della pensione (e quindi al titolare del prestito), bensì al suo datore di lavoro o all’ente previdenziale. Questi dovranno versare la somma all’istituto erogante e successivamente rivalersi sulla busta paga o cedolino pensionistico, trattenendo la quota anticipata in precedenza.

Secondo elemento distintivo è che la rata non può eccedere il quinto dello stipendio o della pensione del soggetto richiedente (da qui anche la denominazione di “prestito con cessione del quinto”). Quest’ultimo rappresenta una delle modalità maggiormente diffuse per ottenere in modo semplice e rapido una somma di denaro in prestito, rispetto ai consueti finanziamenti bancari.

Problematiche e rimborso della cessione del quinto

Alcune volte accade che un contratto per la cessione del quinto possa essere rinegoziato o rinnovato o, ancora meglio, estinto prima della sua scadenza naturale, ma successivamente possano sorgere alcune problematiche. Tra queste, ad esempio, errori nel riconteggio della somma spettante al soggetto richiedente e quindi la restituzione di una quota inferiore di denaro rispetto a quanto effettivamente dovuto. Come poter prestare attenzione a tutto questo ed ottenere indietro la giusta somma?

Ecco che in aiuto di lavoratori e pensionati vi possono essere siti internet, come appunto Rimborsiamo.com, che favoriscono la verifica delle procedure effettuate e l’ottenimento del giusto rimborso spettante, in caso il contratto relativo alla cessione del quinto sia rinegoziato che rinnovato o addirittura estinto. Le informazioni presenti in tale sito sono chiare e consentono forme di tutela dell’utente in diversi ambiti importanti, mentre la procedura da seguire risulta essere alquanto agevole e veloce.

Per ciascun soggetto interessato esistono vari passaggi da effettuare. Il primo è rappresentato dalla compilazione di un modulo per definire e chiarire nei dettagli la problematica riscontrata. Il secondo passaggio è un contatto telefonico diretto tra consulenti del sito e utente, per determinare la migliore procedura da seguire. Infine, vi è l’avvio dell’eventuale richiesta di rimborso e risoluzione della problematica. Il tutto nella massima trasparenza e garanzia per i singoli utenti.