Terzo Paradiso in Domus Laetitiae

48 formelle in rilievo in terra cotta smaltata su base in granito nero Africa, rappresentano l'installazione che verrà inaugurata alla Domus Laetitiae di Sagliano Micca l'8 giugno alle 18 alla presenza del Mestro Pistoletto.

Il progetto è stato proposto dalla cooperativa Domus Letitiae e ha coinvolto gli studenti di 2 classi del Liceo Sella che hanno lavorato in collaborazione con Cittadellarte Fondazione Pistoletto.

Obiettivi: sensibilizzare e orientare gli studenti a un approccio di "cura" del territorio e del suo patrimonio culturale e delle problematiche sociali legate a situazioni di disabilità.