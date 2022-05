Scontro auto - motorino: 15enne in codice rosso

Grave incidente tra auto e motociclo, intorno alle 19.30 sulla Tangenziale per Casale all'altezza dello svincolo per i Cappuccini e Carengo.

Per l'impatto, il ciclomotore è finito fuori strada e il ragazzo che viaggiava sul mezzo, soccorso dal personale del 118, è stato portato d'urgenza in ospedale a Vercelli, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Secondo le prime informazioni, per fortuna, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Nessuna conseguenza significativa, invece, per la persona al volante dell'auto.Sul posto, per i soccorsi, insieme al 118 sono interventi una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale e una pattuglia della Polizia di Stato che sta ricostruendo l'accaduto.

Il personale dei Vigili del Fuoco si è occupato della messa in sicurezza della zona.