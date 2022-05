Notte di follia a Casale: pietre contro le auto e barista ferita

E' in carcere a Vercelli il nigeriano che, nella notte, ha danneggiato numerose auto in sosta a Casale, ha colpito al capo con una pietra una barista che stava recandosi al lavoro e ha lanciato oggetti contro il mezzo dei Vigili del Fuoco, intervenuto per domare un incendio, e contro le forze dell'ordine.

Si tratta di un 31enne nigeriano, irregolare e già noto alle forze dell'ordine per atti di intemperanza all'interno di un condominio cittadino. E' stato fermato e portato in commissariato dopo una caccia all'uomo che ha impegnato carabinieri e polizia fin dalle prime ore dell'alba.

Intorno alle 4 sono arrivate alle forze dell'ordine le prime segnalazioni di auto con i parabrezza infranti e le carrozzerie danneggiate. Non troppo tempo dopo la situazione ha iniziato a degenerare con il ferimento, per fortuna in maniera non grave, di una barista che stava aprendo il proprio locale. La donna, colpita alla testa da una pietra, è stata soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso.

Intanto, sulle tracce del presunto responsabile, ripreso anche dalla videosorveglianza, si sono messi carabinieri e polizia che hanno battuto palmo a palmo il centro città fino a individuare l'uomo. Portato in commissariato e dichiarato in arresto, il nigeriano è poi stato inviato al carcere di Biellemme.