Viverone, si rompe il manicotto e il pullman perde gasolio per strada (foto di M. Spezzano per newsbiella.it)

Sono in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del tratto stradale interessato dalla presenza di gasolio, lasciato da un pullman in transito. Stando alle informazioni raccolte, la perdita sarebbe da attribuire alla rottura di un manicotto del mezzo, già portato via per le successive riparazioni. Sul posto anche la Polizia locale. Al momento l'arteria che conduce al lago è chiusa al traffico.