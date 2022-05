Schianto auto-moto a Sandigliano, un uomo è in codice rosso all'ospedale (foto di repertorio)

Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto oggi a Sandigliano: a rimanere coinvolte un'auto e una moto. Nell'impatto è rimasto ferito un uomo, prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso.

Stando alle informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito.