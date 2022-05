Sagliano, ancora atti vandalici alla chiesetta della Trinità, FOTO

"Per la ennesima volta hanno vandalizzato la chiesetta della Trinità. Credo che si tratti di ragazzini stupidi e decisamente maleducati", a parlare è Massimo, che fin dalla prima volta che si è accorto di alcuni atti vandalici che hanno interessato un piccolo altare che è stato realizzato in una delle finestrelle della chiesetta della Trinità a Sagliano, si è preoccupato di sistemarlo.

"Una prima volta avevano rotto la statua di una madonnina che c'era con accanto dei fiori e a dei lumini. Io ho raccolto tutto e buttato via, poi avevo fatto provvisorio un disegno e le persone avevano ricominciato a mettere i fiori e l'hanno bruciato. L'ultima icona l'ho disegnata su di un legno e fissata con piccoli ganci, ma ieri sono passato e l'icona c'è ancora, ma hanno tolto un crocifisso che era appeso vicino all'icona, la foto di un diacono di Sagliano e dei lumini elettrici. Oltretutto ho fatto questa icona sia per le signore che erano abituate ad accendere un cero, sia per una ragazza giovane di Miagliano che purtroppo ha un brutto male. Non si fa così".