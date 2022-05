Notte da dimenticare per un 32enne alla guida, rimasto coinvolto in un sinistro stradale, nel comune di Mongrando. Stando alle informazioni raccolte, un capriolo è spuntato all'improvviso in mezzo alla strada ed è stato centrato in pieno. In seguito, ha fatto perdere le sue tracce nella vicina boscaglia.

Danni al mezzo ma fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito. Il fatto è avvenuto intorno all'una di oggi, 31 maggio.