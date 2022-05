Guardrail sfonda parabrezza e trafigge l'auto, tragedia sfiorata in Superstrada e conducente miracolato (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Poteva tramutarsi in tragedia il violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 31 maggio, nel tratto di Superstrada che da Valdengo conduce al capoluogo biellese.

Stando alle prime ricostruzioni, infatti, un 72enne di Masserano avrebbe perso il controllo del veicolo per cause da accertare e sarebbe finito fuori strada centrando in pieno il guardrail che si sarebbe incastrato nell'abitacolo dello stesso mezzo, a lato del passeggero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per soccorrere l'anziano, rimasto lievemente ferito nell'impatto, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.