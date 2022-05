Cossato, auto rompe tubo del gasolio: disagi alla viabilità in via Martiri

Disagi alla viabilità nel centro di Cossato per un sinistro stradale avvenuto nella prima serata di ieri, 30 maggio. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell'accaduto ma stando alle prime ricostruzioni un'auto avrebbe rotto il tubo del gasolio lasciando sulla carreggiata una striscia di liquido, in prossimità dell'incrocio semaforico di via Martiri.

Sul posto il carro attrezzi per portare via la vettura, insieme al personale della sicurezza ambiente per la pulizia del manto stradale.