Andorno Micca, ciclista ultra40enne travolto da un'auto: ricoverato in ospedale

Accertamenti in corso per stabilire la dinamica esatta dell'incidente stradale, avvenuto ieri mattina, 30 maggio, in via Matteotti, nel comune di Andorno Micca. Stando alle prime ricostruzioni del caso, un ciclista ultra40enne è stato investito da un'auto in transito.

A causa dell'impatto, il biker sarebbe rimasto ferito; indenne il conducente del mezzo. Immediatamente assistito dal personale sanitario del 118, il malcapitato è stato in seguito trasportato cosciente all'ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi.