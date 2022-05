Pralungo, una fiaccolata per celebrare la fine di maggio

Le parrocchie della Valle Oropa, in collaborazione con la Pro Loco “Amici della Valle – Pralungo”, organizzano in data 31 maggio una fiaccolata in occasione della fine del mese di maggio. L’appuntamento è alle ore 20:30 nella piazza di frazione Valle, a Pralungo e tutte le comunità sono invitate a partecipare.