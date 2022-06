Tornano i voucher per i centri estivi anche nel biellese, come funzionano

Il bonus baby sitting e centri estivi non è stato inglobato dall'Assegno unico. A livello regionale e locale, però, alcune amministrazioni si sono attrezzate per dare comunque un contributo alle famiglie per le attività estive dei figli, tra queste quella di Biella.

Nel dettaglio, possono presentare richiesta per l’ottenimento del voucher i nuclei residenti a Biella con bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 17 anni che intendano iscrivere i figli in uno dei Centri Estivi presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Biella, purché: siano in possesso di un Isee Minori di importo non superiore a € 25.000,00; siano nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore presente lavora / nuclei con genitori separati, in cui il genitore affidatario lavora; nuclei in cui entrambi i genitori lavorano; nuclei in cui un solo genitore lavora.

Per quanto riguarda i minori con disabilità certificata il voucher potrà essere riconosciuto anche se ricorre una o più delle seguenti condizioni: possesso di Isee Minori di importo superiore a € 25.000,00; assenza di Isee Minori; nuclei in cui entrambi i genitori non lavorano. Per nucleo familiare si intende quello i cui componenti risultano anagraficamente iscritti nello stato di famiglia.

Sono assimilabili alla condizione lavorativa: tirocini, stage e corsi di formazione che comportino l’impossibilità ad occuparsi del minore.

Maggiori informazioni saranno diffuse nei prossimi giorni.

A Ponderano gli aiuti dell'amministrazione nei confronti della famiglie è rappresentata dal fatto che per i residenti la riduzione della tariffa sarà per il 40% a carico del Comune.