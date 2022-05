Lessona Summer Festival, torna dal vivo il festival dello spettacolo

Come ogni anno, in collaborazione con Disco Village e Ratataplan, torna il tanto atteso Lessona Summer Festival che si terrà dal 1° al 24 luglio presso l’area eventi di Lessona e sarà dedicato interamente allo spettacolo dal vivo.

Venerdì, sabato e domenica, dal 1° al 17 luglio, saranno serate dedicate a Disco Village, e per la prima volta sarà presente “touch down in tour”, concept basato su uno stile urban ed hip hop. Dal 22 al 24 luglio ci sarà il Ratataplan, festival internazionale di Musica Etnica, Arte e teatro di strada.

Gli ospiti vip che figureranno quest’anno sono: Michael Feiner, DJ internazionale, Jack Mazzoni, artista dance tra i più amati e seguiti in Europa, Giordano Mazzocchi, noto Dj italiano, Luca Pechino e Ricky Le Roy, che porteranno a grande richiesta la notte tecno e infine DJ Matrix. Tra le attività offerte spiccano la serata dedicata agli anni 90 & 2000, il Silent Party e la Holi dance color (che parte alle 18 dal Parco delle Cicogne).