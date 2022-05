Candelo in Fiore, il Ricetto brilla di colore e sold out le serate con grandi ospiti: primi bilanci a metà evento VIDEO

Candelo in Fiore, il Ricetto brilla di colore e sold out le serate con grandi ospiti: primi bilanci a metà evento

Candelo in Fiore si conferma un gradito successo. A confermarlo il sindaco Paolo Gelone e il presidente della Pro Loco Cristian Bonifacio che, nel pomeriggio di ieri, 30 maggio, hanno condiviso con il quotidiano Newsbiella.it le loro impressioni a caldo su uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico biellese.

“È ancora prematuro fare un bilancio definitivo – sottolinea il primo cittadino – Siamo ancora a metà evento ma ad oggi siamo soddisfatti. Soprattutto dell'ottimo lavoro che la Pro Loco ha svolto nell'allestimento di questo evento, capace di richiamare numerosi visitatori”.

Numeri in crescita, con tanti che scelgono di venire in settimana. “Non ci lamentiamo assolutamente delle presenze riscontrate finora – spiega Bonifacio – Molti aspettavano Candelo in Fiore, le persone arrivano e il bilancio è buono. Ma c'è la percezione che alcuni hanno ancora il timore di uscire di casa: sicuramente la pandemia ha lasciato qualche effetto dietro di sé. Vediamo dove saremo a fine evento e poi trarremo le dovute conclusioni”.

Intanto, i riscontri sulla rassegna florovivaistica sono più che positivi. Ma perchè Candelo in Fiore piace così tanto? Merito del format che sa abbinare “uno dei borghi medievali più belli d'Italia con gli allestimenti dei nostri florovivaisti – commenta Gelone – Un mix vincente che unisce storia e cultura del nostro territorio e genera una miscela di colori che affascina chi viene da noi in visita”.

Sold out e grande interesse anche per gli incontri in programma fino al 5 giugno. Stasera sarà presente il noto climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli; poi verrà il turno del botanico Stefano Mancuso (1° giugno) e dell'alpinista Simone Moro (5 giugno). “Serate totalmente gratuite – conclude Bonifacio – e di tutto rispetto, strettamente collegate alla nostra attualità”.

Di seguito la diretta andata in onda.