Biella, oltre un centinaio di persone in silenzio per 34 minuti contro la guerra FOTO

Biella, oltre un centinaio di persone in silenzio per 34 minuti contro la guerra

Forse, non c'è miglior rappresentazione di una bandiera della pace strappata e usurata dal tempo per meglio descrivere, ed evidenziare, lo stato in cui versa parte del mondo.

Per 34 minuti, scanditi uno per uno da suoni simbolici, l'iniziativa di Luminosa ha posto l'accento sulle altrettante guerre che si stanno combattendo oggi in diversi angoli del globo. Dall'Ucraina, passando per il Sudan e lo Yemen, fino alla Libia e l'Iraq e tanti altri paesi.

Oltre un centinaio di persone e manifestanti hanno raggiunto il Battistero di Biella per raccogliersi in silenzio, a riflettere in un muto dialogo con la propria coscienza. Tantissime le donne presenti, con in mano un cartellone rappresentante il nome di uno stato funestato dalle lotte e dai conflitti.