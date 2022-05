Biella, 22 dehors ostaggio della burocrazia

Con il progetto “#RiparTiAmo Biella”, dal 23 maggio 2020, strade e piazze nei pressi dei locali pubblici in città si erano trasformati in spazi destinati a bar e ristoranti, con aree pedonali dedicate e modifiche alla viabilità. Cessato lo stato di emergenza, 22 attività che avevano ottenuto lo spazio in deroga hanno dovuto smantellare sedie e tavoli. E ad oggi, da marzo, non hanno ancora avuto una risposta se potranno nuovamente rimetterli. A sollevare la questione in consiglio comunale oggi 31 maggio sono state Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro e Buongiorno Biella.

A presentare l'interrogazione è stato il consigliere Paolo Robazza: “L’estate e il bel tempo non aspettano: gli esercenti non possono lavorare. Un locale in via Marconi attende da mesi l’autorizzazione a poter ripristinare il proprio dehors, nonostante nella via ce ne siano altri a distanza di pochi metri. La Città di Torino, a differenza di Biella, ha deciso di prorogare la gratuità fino al 30/6/2022. Noi cosa aspettiamo? La risposta del Comune è che si sta aspettando il via libera della Sovrintedenza. Ma non va bene così. Non ci sono tempistiche definite? ”.

A rispondere è stato l'assessore al Commercio Barbara Greggio: “Comprendo bene il problema. Purtroppo noi non abbiamo potuto fare come grandi città come Torino perchè non ce la facevamo dal punto di vista economico. E ora, abbiamo le mani legate perchè è la Sovrintendenza che deve dare il via libera. Tutti i dehors interessati dalla questione sono in zona a traffico limitato. Anche io ho sempre appoggiato i dehors in tutti i modi perchè hanno fatto rinascere la città, l'ho sempre sostenuto. E' la burocrazia il vero problema grande”.