La Locanda del Santuario di San Giovanni riparte con tantissime novità per la stagione estiva

La Locanda del Santuario di San Giovanni riparte con grinta: posizionata ad Andorno, a 1.020 metri di altezza e nel cuore della Valle Cervo, per tutta la stagione estiva è pronta ad accogliere turisti e camminatori con le prelibatezze della sua cucina e le camere a disposizione nell’albergo e nell’ostello, soddisfacendo quindi diverse esigenze di ospitalità.

La realtà della Locanda del Santuario è nata come una sorta di sfida che, alcuni abitanti della Valle Cervo, hanno raccolto con l’antica idea della locanda come luogo di incontro e di scambio. Al centro di una rete di cammini – come quello di Oropa Orientale, di San Carlo o della Grande Traversata delle Alpi – e di un prestigioso Santuario, questa meta diventa perfetta per il forest bathing, ovvero per prendersi un momento per sé ed immergersi nella natura, lasciandosi coccolare dagli odori, dai suoni e dai colori del verde e del bosco.

“La nostra sfida è quella di offrire una ristorazione semplice utilizzando ingredienti del territorio” racconta Enrico, tra i responsabili della Locanda. “Carne Antoniotti, formaggi Mazzucchetti, farine Vallini, birre Un Terzo e riso Guerrini, mantenendo così molto alta la qualità con un prezzo più accessibile per tutti; creando un’economia circolare sul territorio biellese si possono sostenere filiere agricole coraggiose, mentre ci si sostiene a vicenda”.

L’obiettivo dello staff è quindi chiaro: accogliere in semplicità chi desidera fare una vacanza - di breve o lunga durata - per restare nella tranquillità di una camera doppia o chi, in “modalità escursionismo”, cerca camere semplici in condivisione; il tutto, contornato dai boschi e dall’acqua della Valle Cervo, con un programma di attività che, man mano, prende sempre più forma. “Il sogno è quello di trasformare il Santuario in un luogo di transizione ecologica, con contenuti culturali ma anche corsi pratici di cucina e facendo accoglienza per i soggetti svantaggiati” conclude Enrico. “Un cuore pulsante per la Valle e per il Biellese in generale, un laboratorio di idee e volontà immerso nella natura incontaminata”.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 015 60319

Sito: www.locandadelsantuario.it

Facebook: www.facebook.com/locandadelsantuario

Instagram: www.instagram.com/lalocandadisangiovanni