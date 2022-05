Camburzano sempre più green e connesso, ecco due colonnine di ricarica e nuove aree wi-fi

Camburzano sempre più green e connesso. Nei giorni scorsi, il Comune ha attivato due colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Le postazioni si trovano nelle aree di sosta davanti alla chiesa e in via Lampo, vicino alla Provinciale. Infine, è entrato in funzione il wi-fi gratuito nelle zone del Municipio, della biblioteca e della palestra.