Podismo, le gare della settimana 30 maggio-5 giugno nel biellese

Saranno due gli appuntamenti principali per gli appassionati di podismo nel biellese, durante la settimana corrente, da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno.

Si parte martedì 31 con la 32esima edizione della “Stravaldengo”, con ritrovo alle 18 al centro sportivo comunale dell’omonimo paese. La gara prevede un percorso di 8 km ed è dedicata alle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior e Master. Possibile iscrizione in loco.



Non manca l’appuntamento per il fine settimana che si svolgerà sabato 4 giugno, con partenza dal santuario di Graglia e arrivo al santuario di Oropa. La “Due santuari Trail” consiste di due distinte competizioni: la “Due santuari Trail”, in partenza alle ore 12:30, si svilupperà su un percorso di 26 km con 2073 metri di dislivello; la “Due santuari Running” sarà invece disputata interamente su asfalto e prevede un percorso di circa 19,7 km con partenza alle ore 16. Iscrizioni su www.gaglianico74.it o www.endu.net.