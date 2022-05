La pattuglia del G.S. Ermenegildo Zegna è campione d'Italia, FOTO

Straordinaria impresa per la marcia biellese a Valmadrera, nella prova unica di campionato italiano a pattuglie, la pattuglia del G.S Ermenegildo Zegna composta da Coda Caseia Daniele, Fortunato Massimo e Mello Grand Gian Luca, ha vinto il titolo italiano. Domenica 29 maggio località Valmadrera in provincia di Lecco, giornata uggiosa, terreno viscido, ci si aspetta difficoltà sia in salita che in discesa; i lombardi si sa, a queste gare non badano a sconti sulle medie da mantenere, non ti permettono di distrarti, il titolo in palio è importante, è la maglia tricolore che ti porterai per tutta la stagione.



Ma per i marciatori biellesi, scesi nel tempio della marcia alpina di regolarità per onorare il colore delle proprie maglie, quello che conta è far valere la propria abilità, la forza fisica non manca, l’importante è mantenere il passo regolare anche se il terreno viscido porterà alcune difficoltà. La giornata inizia con l’arrivo delle 28 pattuglie provenienti dal Piemonte, Lombardia e Veneto presso la scuola parrocchiale di Valmadrera, I nostri rappresentanti vestivano i colori del G.S Genzianella, G.S Ermenegildo Zegna e Pietro Micca Biella. Sette le pattuglie biellesi tra cui una completamente al femminile quella del G.S Genzianella.



Ogni pattuglia è composta da tre atleti, i quali camminano insieme confrontandosi sulla regolarità del passo. Il percorso suddiviso in sei settori con un cambio media all’ultimo ha messo a dura prova i concorrenti sia per la durezza del tracciato, anche per la pioggia che ha reso il terreno scivoloso. 14,600 i chilometri di gara con due salite al secondo e quarto settore e due discese complicate negli ultimi due settori. Al termine il podio si è dipinto di azzurro, il colore del G.S Ermenegildo Zegna, la pattuglia composta da Coda Caseia Daniele, Fortunato Massimo e Mello Grand Gian Luca, ha regolato gli avversari vincendo con 179 penalità il titolo nazionale, al secondo posto la pattuglia del GSA San Giovanni composta da Bertella Marco, Uberti Tiziano, Puledda Giovanni; terzo gradino del podio per Tanghetti Caterina, Rossini Gianpaolo e Nassini Diego del AS. Cailinese. Premio speciale per la pattuglia del G.S Genzianella composta da Catella Sonia, Zucchetto Ada e Petitti Francesca Lucia giunta al 12° posto assoluto ma prima pattuglia femminile.



Nella classifica finale 10° posto per la pattuglia del G.S Genzianella Angelino Giorzet Stefano, Nicola Gabriele, Piras Fabrizio; 22° la pattuglia del G.S Zegna composta da De Giorgis Emilio, Gnoato Franco, Cortese Gabriele; 23° la pattuglia del G.S Zegna con Dell’Orco Davide, Di Palma Emiliano, Solesio Davide; ancora Zegna al 27° posto con Coltro Alessandro, Cortese Valentina, Crestani Eleonora. Purtroppo a causa della durezza del percorso la pattuglia della Pietro Micca Biella composta da Massera Catherine, Levis Silvano e Ceretti Sergio si sono dovuti ritirare. Nella classifica per Associazioni 1° posto per AS. Cailinese, 2° SPAC Paitone 3° G.S Ermenegildo Zegna; 6° G.S Genzianella.