Mongrando, in consiglio una mozione su codice rosso e violenza su donne: “Più informazioni tra i cittadini”

Un mozione sul codice rosso, in ordine alla violenza sulle donne. A presentarla questa sera, 30 maggio, all’attenzione del consiglio comunale di Mongrando, l’assessore alla Cultura Luisa Nasso che ha chiesto alla giunta comunale, guidata dal sindaco Antonio Filoni, di impegnarsi a “individuare e sottoporre al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell’Interno e della Giustizia un codice, detto ‘segnale’, che permetta alla vittima di violenza di essere identificata senza doversi esporre col proprio aguzzino. Basta pensare ai vari segnali già presenti in alcuni paesi, come in Canada o nel Regno Unito, ed altri distintivi come il puntino disegnato sulla mano in altri paesi. Inoltre, si richiede una capillare informazione presso la cittadinanza con i numeri destinati all’aiuto dei soggetti sottoposti a violenze (112), con diffusione superiore, avendo riscontrato che la maggior parte delle persone ignora l’esistenza del numero di aiuto”.

Un segnale importante quello condiviso dall’amministrazione Filoni considerato che “gli strumenti del welfare a sostegno dei percorsi di libertà e autonomia delle donne rivestono un ruolo importante – sottolinea Nasso – Inoltre, gli enti locali, pur nel limite delle loro competenze e risorse, possono svolgere un ruolo fondamentale nella sfida dell’empowerment femminile per la profonda conoscenza del tessuto sociale del loro territorio e la possibilità di un contatto diretto con le donne e gli uomini della comunità che amministrano, sottoposti a tali violenze sia fisiche che psicologiche”.