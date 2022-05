Azienda Agricola Catella: Grande successo per la domenica “in cascina” insieme ai ragazzi di ANFFAS Biella e Onlus G.R.A.M.A di Ivrea

Una giornata davvero speciale quella di domenica 22 maggio che l’Azienda Agricola Catella di Villanova Biellese ha organizzato insieme ai ragazzi di ANFFAS Biella e di Onlus G.R.A.M.A di Ivrea.

“Un ringraziamento speciale vogliamo farlo a Rino Carli dell’azienda Lombri & Co. di Lessona, che ci ha spiegato la coltura del lombrico e le potenzialità che ha l’humus Bio, fertilizzante naturale, in natura” racconta Lucia, responsabile dell’azienda Catella. “Abbiamo inoltre parlato di coltivazione del riso, soprattutto dell’importanza dell’acqua, che in un periodo come questo - dove le precipitazioni sono davvero poche - dobbiamo centellinare le risorse che abbiamo a disposizione senza sprecarle. Il momento è continuato con il racconto della vita delle api grazie a Davide Blanchietti, il Miele di Da ad Orio Canavese; dopodiché, tutti a tavola!”

Dopo molti laboratori interessanti, la giornata si è conclusa con una grande tavolata in compagnia, gustando prelibatezze come la panissa vercellese, preparata dalle mani sapienti di Katia, con tutti i prodotti “Made in Catella” a km 0!