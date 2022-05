Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, il coro Cesare Rinaldo si esibirà alle 11 e alle 15 presso l’installazione dell’artista Dan Graham Two Way Mirror / Hedge Arabesque, facente parte del progetto ALL’APERTO di Fondazione Zegna, nella Conca dei Rododendri, a Valdilana.

Durante le esibizioni verranno interpretati cori di montagna e sul finale l’Inno d’Italia. Evento aperto a tutti e gratuito.